6月17日（水）に川崎競馬場で行われる、関東オークス（Jpn2・3歳・ダ2100m）の枠順は下記の通り。3歳牝馬同士のダート重賞。JBC2歳優駿Vのタマモフリージアは5枠8番から。同2着のフルールドールなどJRA馬は4頭。地方からはチューリップ賞にも挑戦したサキドリトッケン、浦和の桜花賞を制したアンジュルナと骨っぽい顔ぶれも揃い、互角の戦いを繰り広げそうだ。注目の発走は20時10分。【JBC2歳優駿】田口貫太タマモフリージアがV