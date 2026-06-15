6月14日、帯広競馬場で行われた11R・北斗賞（BG3・3歳上・ダ直200m）は、鈴木恵介騎乗の4番人気、ツガルノヒロイモノ（牡7・ばんえい・長部幸光）が勝利した。2着にコマサンエース（牡10・ばんえい・金田勇）、3着に2番人気のクリスタルコルド（牡7・ばんえい・西弘美）が入った。勝ちタイムは1:58.8（馬場水分0.9％）。【ばんえい・カーネーションカップ】カフカが意地の連覇！ゴール前の大激戦を制する1番人気で長澤幸太騎乗