6月14日、高知競馬場で行われた6R・高知優駿（3歳・ダ1900m）は、岡村卓弥騎乗の1番人気、カツテナイオイシサ（牡3・高知・雑賀正光）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のクスダマ（牡3・高知・雑賀正光）、3着にトサノシュジンコウ（牡3・高知・工藤真司）が入った。勝ちタイムは2:09.1（重）。【高知・瀬戸特別】12歳馬グッドヒューマーが衰え知らずの逃走劇！宮川実も驚く鮮烈Vレース序盤、クスダマが先行、2番手は人