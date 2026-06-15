サッカーの日本代表は１４日（日本時間１５日）、北中米Ｗ杯１次リーグ初戦（米国・ダラス）でオランダと対戦。ＮＨＫ中継の解説を務めている元日本代表ＭＦ本田圭佑（４０＝ジュロン）の大熱狂ぶりが話題となっている。本田は前回カタール大会でも「ＡＢＥＭＡ」の解説を務めて話題に。前半３分に、オランダのＦＷコディ・ガクポからパスを受けたＦＷドニエル・マレンにシュートを放たれたが、ＧＫ鈴木彩艶がファインセーブを