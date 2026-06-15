サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）、日本―オランダ戦で思わぬトラブルが起きた。今大会で「ＤＡＺＮ」は日本向けの全１０４試合の配信権を有しているが、日本戦は無料で配信を発表。元日本代表ＤＦ内田篤人氏らが解説を務める中、音声が映像とズレており、さらには音割れも発生している。これに対し、Ｘ（旧ツイッター）では「ＤＡＺＮ音」がトレンド入り。「ｄａｚｎの音声