6月14日、水沢競馬場で行われた11R・ウイナーカップ（M3・3歳・ダ1400m）は、山本聡哉騎乗の3番人気、ベアコルム（牝3・岩手・菅原勲）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にジェイエルビット（牡3・岩手・佐々木由則）、3着に2番人気のリアルライン（牡3・岩手・千葉博次）が入った。勝ちタイムは1:27.4（稍重）。【水沢・早池峰賞】8歳ルコルセール健在、スプラウティングを競り落として勝利1番人気で村上忍騎乗、アウトザロー（牡