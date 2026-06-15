6月14日に行われたWIN5は566票的中で、102万5520円の払戻しとなった。阪神競馬場で行われた宝塚記念（G1・芝2200m）は、武豊騎乗のメイショウタバルが連覇を達成した。【宝塚記念】武豊メイショウタバルが連覇達成！直前の大雨による重馬場も味方に快走…2週連続ユタカマジックが炸裂566票的中1レース目東京10R江の島Sレッドテリオス単勝4番人気2レース目阪神10R花のみちSミナデオロ単勝2番人気3レース目函館11R函館日刊S