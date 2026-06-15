北朝鮮で6月は、「反米思想教育」の季節だ。25日（朝鮮戦争開戦日）から7月27日（休戦協定締結日）までの約1カ月間を「反米共同闘争月間」と定め、「戦争は米国の侵略で始まった」という虚偽宣伝を重ねている。デイリーNKの咸鏡北道の消息筋は、「今年も中央から、毎週土曜日ごとに反帝階級意識を植え付ける内容の講演会を実施するよう指示が下された」とし、「これに伴い、先週から職場ごとに講演会が行われた」と伝えた。しかし