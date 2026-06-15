◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として出演。「本田の解説」「本田さん」「ケイスケホンダ」がX（旧ツイッター）のトレンド入りするなど、“らしい”解説で早朝の日本列島を盛り上げた。前回22年カタール大会で