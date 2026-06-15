サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、アメリカのダラス・スタジアムで北中米ワールドカップのグループリーグ初戦でオランダと対戦。前半を0-0で折り返した。日本がFIFAランク18位に対し、オランダは8位の強豪。上田綺世や鎌田大地、堂安律などが先発した。立ち上がりからオランダがボールを握る展開に。前半3分には、ペナルティーエリア内でマレンが反転シュートをするが、鈴木彩艶がビッグセーブを見せる。前半43分にはクロ