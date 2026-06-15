中国メディアの環球時報によると、オーストラリアメディアの7NEWSは10日、中国のロケットがオーストラリアの一部地域の上空で壮大な光のショーを繰り広げたとする記事を掲載した。記事によると、このロケットは中国の酒泉衛星発射センターから9日午後4時23分（北京時間）に打ち上げられた朱雀2号改良型遥6と特定され、約20分後にニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州の上空で視認された。オーストラリアの地上は暗闇に包