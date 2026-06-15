ホワイトソックス戦【MLB】Wソックス 6ー4 ドジャース（日本時間15日・シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、敵地ホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で出場。2打数無安打2三振1四球の内容だった。チームは逆転負けを喫した。初回の第1打席では相手先発ハドソンと対戦し、スイングが捕手のグラブに当たって打撃妨害で出塁。3回1死の第2打席では左腕ニューコブの前に空振り三振に倒れた。5回には2死三