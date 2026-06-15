森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦している。試合を生中継するNHKでは、サッカー界のレジェンド２人の姿がスタンドに映し出された。インテル時代に長友佑都と同僚だった元オランダ代表MFのウェズレイ・スナイデルと、マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元オランダ代表のGKエドウィン・ファン・デル・サールだ。 レジェンド