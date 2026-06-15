森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節（Ｆ組）でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦している。日本は、開始早々の３分にピンチ。コディ・ガクポのパスをエリア内で受けたドニエル・マレンに強烈なシュートを浴びる。 しかし、これをGK鈴木彩艶が両手でスーパーセーブ。ピンチを凌いだ。このプレーにSNS上では、「神セーブすぎる！」「ナイスセーブ！」「よ