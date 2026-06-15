「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦。ＮＨＫの中継では元日本代表の本田圭佑氏（４０）が解説で登場した。中継早々に本田さんのワンショット。「日本がね、この初戦でしっかり結果を出して、次に繋げてくれることを願ってます」と語った。左シャドーに前田大然を起用し