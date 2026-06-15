◇ア・リーグブルージェイズ−ヤンキース（2026年6月14日トロント）ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（46）が14日（日本時間15日）、本拠地でのヤンキース戦で3―3の8回相手攻撃中に、球審のジャッジに不満を持ち猛抗議。退場処分を受けた。通算14度目で今季2度目の退場となった。3―3の8回1死二塁の場面で、ホフマンが二塁に偽投を行った。それを二段階の不自然な動きと判断したジャシンスキー球審が「ボーク