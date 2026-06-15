◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）交流戦は１４日を終えてセ・リーグの３８勝６３敗４分け。残り３試合にセの球団が全勝でも、４１勝６３敗４分けで負け越しの借金は２２。リーグ間の対戦成績で最も差がついたのは、セの５９勝８１敗４分けだった１０年の借金２２だから、少なくともこれに並ぶ最大差が確定した。セの５球団が軒並み負け越す中、巨人は１０勝６敗２分けの勝率．６２