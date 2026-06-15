シンガー・ソングライターで元ＮＭＢ４８の初代キャプテン・山本彩が肌見せショットを披露し、絶賛の声が集まっている。１５日までにインスタグラムでメガネとリスの絵文字のみをつづると、コーデショットをアップ。美肩があらわになったワンショルダーデザインのトップスを着こなしたショットになっている。メガネをかけたショットも公開し、ファンからは「お洋服もメガネも似合ってる！美しい〜」「めちゃくちゃ可愛い」「