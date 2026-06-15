今日15日(月)の関東地方は、朝の通勤時に広い範囲で本降りの雨となるでしょう。北部では一部、雨雲が発達しており、雨脚の強まる所もありそうです。都心周辺など南部は昼頃には雨のやむ所が多いですが、北部は午後も雨の残る所があるでしょう。日中も気温はあまり上がらず、ヒンヤリします。お出かけは長袖の服がおすすめです。昼頃にかけて広く雨雨脚が強まることも今日15日(月)の関東地方は、午前5時現在、広く雨雲がかかって