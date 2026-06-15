日本代表の森保一監督がオランダ代表戦直前にフラッシュインタビューに登場し、「やれるべき準備はしっかりやってこれたので選手たちには思い切ってプレーしてほしいなと思う」と語った。先発メンバーには壮行試合・アイスランド代表戦で出番のなかったMF前田大然を起用。森保監督は「彼の機動力、スピードを持って守備ではプレッシャーをかける。かつ、攻撃では縦に速い攻撃を仕掛けるところでチームに貢献してほしいと思うし