北中米W杯グループリーグ第1戦で日本代表と対戦するオランダ代表のスターティングメンバーが発表された。8日のウズベキスタン戦で負傷していたGKバルト・フェルブルッヘン(ブライトン)が先発入り。最終ラインにDFデンゼル・ダンフリース、DFフィルジル・ファン・ダイクらを並べ、初招集でメンバー入りしたFWクリセンシオ・サマーフィルも初戦で先発に入った。ロナルド・クーマン監督は14日の前日会見で「日本の攻め方は積極