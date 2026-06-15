北中米ワールドカップを戦う日本代表は14日、ダラス・スタジアムで行われるグループリーグ初戦でオランダ代表と対戦する。現地時間午後3時(日本時間4日午前5時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、GK鈴木彩艶、DF渡辺剛、MF中村敬斗、MF佐野海舟の4人がW杯デビューとなる。今大会では選手のステータスを示す「パッチ」が新たに導入されており、W杯デビューの選手は左右の肩いずれかに「DEBUT」と刻まれたキ