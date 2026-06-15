日本代表は現地時間14日(日本時間15日)、ダラススタジアムでオランダ代表と対戦する。現地時間14日15時(日本時間15日5時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。システムは3-4-2-1を採用し、GKは鈴木彩艶で、3バックは右からDF渡辺剛、DF谷口彰悟、DF伊藤洋輝と並ぶ。ダブルボランチはMF鎌田大地とMF佐野海舟のコンビ。ウイングバックは右にMF堂安律、左にMF中村敬斗、2シャドーは右にMF久保建英、左にFW前田