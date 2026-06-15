【北中米W杯グループリーグ第1節】(ヒューストン)ドイツ 7-1(前半3-1)キュラソー<得点者>[ド]フェリックス・ヌメチャ(6分)、ニコ・シュロッターベック(38分)、カイ・ハバーツ2(45分+5、88分)、ジャマル・ムシアラ(47分)、ナサニエル・ブラウン(68分)、デニズ・ウンダブ(78分)[キ]リヴァノ コメネンシア(21分)観衆:68,021人└初出場キュラソーが一時同点で騒然も…ドイツが“ミネイロンの惨劇”以来の7-1大勝でW杯白星発進