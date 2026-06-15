[6.14 W杯E組第1節 ドイツ 7-1 キュラソー]ドイツ代表は14日、北中米ワールドカップE組第1節でキュラソー代表に7-1で勝利した。初出場のキュラソーが一時追いついてスタジアムが騒然としたが、最終的にドイツが大差をつけて白星発進を飾った。初出場のキュラソーはW杯史上最少人口、最小面積という国。MFタヒス・チョン以外はオランダ生まれの構成で大舞台に臨んだ。もっともドイツが立ち上がりから押し込んでいくと前半6分、