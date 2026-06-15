◎ロッテ・山口は前日の特大ファウルについて「あれは自分の中ではホームランだと思っています。凄くいい打ち方だったので。早くドームにしてほしい」。マリン名物の風に流されて右に切れた一打でした。◎ロッテ・高野脩は母校の関大と慶大の大学選手権決勝について「どっちが、あのユニホームにふさわしいか対決です」。確かに両校のユニホームは似てます。◎巨人・小林は試合前練習中に「昨日、きっしゃん（岸田）をホテル