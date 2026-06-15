開催：2026.6.15 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 2 - 5 [パドレス] MLBの試合が15日に行われ、オリオールパークでオリオールズとパドレスが対戦した。 オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するパドレスの先発投手はウォーカー・ビューラーで試合は開始した。 2回表、9番 ロドルフォ・ドゥラン 4球目を