◇交流戦西武1―0巨人（2026年6月14日ベルーナD）西武・石井一成内野手（32）が、巨人戦で移籍後本拠地初アーチとなる決勝弾を放った。1―0勝利に導く値千金の3号ソロ。交流戦全6カード勝ち越しを決め、16年ぶりに12球団40勝一番乗り。敗れたソフトバンク、日本ハムを抜いて交流戦首位に再浮上し、球団史上初の優勝に王手。16日の阪神戦（甲子園）に勝つか、引き分けで交流戦優勝が決まる。負ければ交流戦初優勝が消滅し