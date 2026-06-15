◇交流戦DeNA4―6ロッテ（2026年6月14日ZOZOマリン）4月24日の巨人戦で右太腿裏肉離れを負い、今月4日に復帰したばかりのDeNA・牧が、再び離脱する可能性が出てきた。13日のロッテ戦後に同部位の違和感を訴え、14日は練習前に姿を見せていたが同戦は欠場し、病院へ検査に向かった。相川監督は、試合前に「ちょっと症状が良くない。無理をさせてということは当然できない」と話し、試合後も「まだ（検査）結果が出ていな