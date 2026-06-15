開催：2026.6.15 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 4 - 0 [アストロズ] MLBの試合が15日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとアストロズが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレック、対するアストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティで試合は開始した。 1回裏、4番 マイケル・ガルシア 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 1-0