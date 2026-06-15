開催：2026.6.15 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 8 - 1 [ブレーブス] MLBの試合が15日に行われ、シティ・フィールドでメッツとブレーブスが対戦した。 メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するブレーブスの先発投手はブライス・エルダーで試合は開始した。 1回表、5番 ドミニク・スミス 6球目を打ってレフトへの犠牲フライでブレーブス得点 NYM 0-1 ATL 1回裏