◇交流戦巨人0―1西武（2026年6月14日ベルーナD）巨人は今季8度目の零敗で交流戦を終えた。好投の井上を援護できなかったが、交流戦はセ・リーグで唯一の勝ち越しとなる10勝6敗2分け。橋上監督代行は「いろんな面で収穫があった」と手応えを語った。まずは機動力。盗塁数は12球団トップの15。最後の2試合でけん制死も3つあったが「積極的走塁のいい面と悪い面が出たが、プラス面が多く出ていた」。次に同4位の防御率2・7