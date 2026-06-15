俳優の賀来賢人（36）が14日、都内で映画「NeverAfterDark/ネバーアフターダーク」（監督デイブ・ボイル）の上映後、舞台あいさつに出席した。賀来がボイル氏と共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾作品。賀来がプロデューサーを務め、自ら出演した。今後の同社の展望を聞かれると「言えないことも多いけど、形はさまざまでいろいろ作ってます」と明かした。「オリジナルを追求して世界中をターゲットに挑戦し