◇交流戦ロッテ6―4DeNA（2026年6月14日ZOZOマリン）背番号10の一振りがロッテナインに勇気と勢いを与えた。DeNAに1点勝ち越された直後の5回、先頭の上田の右越え3号ソロで同点に追いついた。この回なおも山口の中前2点適時打で試合をひっくり返し、7回には佐藤、ソトにも一発が出て突き放した。「（上田）希由翔のホームランが結果的には大きかった」とサブロー監督は絶賛した。試合前練習で直接指導し、タイミングの遅