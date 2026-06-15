宝塚記念が終わり、阪神開催も夏モードに突入。サマーマイルシリーズ初戦「第2回しらさぎS」が21日に行われる。24年までリステッド競走として施行されていた「米子S」が昨年から重賞に昇格。昨年の勝ち馬キープカルムはシリーズ王者に輝いた。今年も目が離せない一戦になる。主役は勢いに乗るベラジオボンド。年明けの新春Sから休養を挟み、リステッドの六甲Sを連勝。大幅な相手強化となったマイラーズCでも歴戦の重賞ウイナー