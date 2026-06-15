◇交流戦巨人0―1西武（2026年6月14日ベルーナD）巨人・松本が4打数2安打で、交流戦トップの打率.365とした。試合前まで打率.354は、西武・長谷川の.365に次ぐ2位。4回先頭で左前打、8回2死から左前打をマーク。4打数1安打だった長谷川を抜いた。西武が1試合残しているため首位打者は確定ではないが「継続して試合に出ることが増え、その中でいいものも出てきたかなというのはありますね」と交流戦を総括した。