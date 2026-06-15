名勝負が続いた春の東京開催は今週でフィナーレ。最終日の日曜メインは牝馬ハンデ重賞「第74回府中牝馬S」（G3、芝1800メートル）が行われる。主役は充実著しいニシノティアモだ。昨秋の福島記念で重賞初制覇を飾り、今年は中山牝馬S5着、G1・ヴィクトリアマイルは2番手で積極的に運び、6着と見せ場十分だった。1F延びる今回の1800メートルはベスト舞台。東京芝は3勝の実績があり、相手緩和のG3なら重賞2勝目のチャンスだ。