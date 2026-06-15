■マルマエ 2,315円(+400円、+20.9％) ストップ高 東証プライムの上昇率トップ。マルマエ [東証Ｐ]がストップ高。同社は11日の取引終了後、26年8月期の連結業績・配当予想を上方修正したと発表。これを好感した買いが集まった。今期の売上高予想は従来の見通しから23億円増額の200億円（前期比75.4％増）、最終利益予想は6億円増額の33億円（同2.4倍）に引き上げた。半導体製造装置市場が好調に推移するなかで受注が急