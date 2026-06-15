◇交流戦西武1―0巨人（2026年6月14日ベルーナD）【記者フリートーク】西武・石井一家の夢がまた一つかなった交流戦となった。7学年下の弟・巧が今季、ヤクルトのドラフト6位新人として入団。5月26〜28日の神宮での3連戦で兄弟対決が実現した。1、2戦目は出番がなかったが、28日の3戦目で兄弟ともにスタメン入り。両親は3日間神宮を訪れていたといい、最後のチャンスだった。実現しなければ1年先延ばしになってしまうだ