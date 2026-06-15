◇交流戦西武1―0巨人（2026年6月14日ベルーナD）交流戦で両リーグの合計勝利数に最も差がついたのは10年の22勝差（パ81勝、セ59勝、4引き分け）で、今季は14日現在、25勝差（パ63勝、セ38勝、4引き分け）。残り試合は16、17日の計3試合となっており、セが1敗でもすると、10年の22勝を上回る最大差となり、全勝でもタイ記録となる。