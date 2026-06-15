◇交流戦楽天0―3広島（2026年6月14日楽天モバイル）楽天先発の藤井が8回途中3失点の粘投も、打線が岡本に7回まで散発2安打に封じられ、今季初の2試合連続で、リーグワースト11度目となる零敗を喫した。塩川監督代行は藤井について「しっかり立て直して粘ってくれた」と評価。一方で打線は19イニング連続無得点で「点を取るために役割を明確に自分たちが伝えていかなくては。伝えるのではなく、伝わることが本当に大事