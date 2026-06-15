◇交流戦ヤクルト4―0ソフトバンク（2026年6月14日みずほペイペイD）ヤクルトの奥川恭伸投手（25）が14日、ソフトバンク戦でプロ7年目での初完封を飾った。まだ20歳だった21年CSファイナルSの巨人戦で完封したが、レギュラーシーズンでは初めて9回零封し、111球で5安打9奪三振、無四死球で二塁を踏ませなかった。日本ハムが敗れ、相手は勝てば交流戦連覇が決まるところだったが、快投で阻止。リーグ首位の巨人と0・5ゲーム