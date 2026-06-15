千葉県警は14日、知人の成人女性に対し性的暴行を加えたとして不同意性交の疑いで、タレントで会社役員のボビー・オロゴンこと近田ボビー容疑者（60）を逮捕した。容疑者は「事実は全く違います」と否認している。逮捕容疑は4月21日午後4〜6時ごろ、千葉県内の住宅で女性に性的暴行を加えた疑い。翌22日午後、女性が県内の警察署に通報した。県警などによると、女性が容疑者に呼び出されて民家に入ったところ体を触られるなど