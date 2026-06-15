16日の試合で西武が阪神に○か△なら西武が交流戦V。西武が●で、日本ハムが広島に△か●ならソフトバンクがVとなる。西武●、日本ハム○の場合は、日本ハムとソフトバンクが同率1位（14勝4敗、勝率.778）で並び、交流戦のTQB【得失点差率＝（得点÷攻撃イニング）―（失点÷守備イニング）】の上位が優勝となる。14日現在のTQBはソフトバンクが.197で日本ハムの.178をリード。日本ハムの逆転には5点差以上の勝利が条件に