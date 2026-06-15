◇交流戦ヤクルト4―0ソフトバンク（2026年6月14日みずほペイペイD）これぞドラフト1位の姿だ。ヤクルトの松下が2回2死満塁でプロ初打点となる中前2点打。「とにかく初球から振ると。いい結果になってくれて良かった」とアルメンタの初球の外角直球を捉えた。試合前時点で打率.160とプロの壁を痛感していた。結果を求めるあまり、持ち味の積極性が出せない場面もあった。その中でスタメン起用。「迷いなく強い気持ちでや