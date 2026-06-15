◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間15日、ダラス・スタジアム)日本のGK鈴木彩艶選手がいきなりビッグセーブをみせました。前半早々、オランダが先制の好機。左サイドから中央で待つFWマレン選手にパスが送られ、マレン選手が日本のディフェンダーを背負いながら、反転して右足でシュートを放ちますが、鈴木選手が至近距離からの強烈なシュートをビッグセーブ。相手の決定機を見事阻止しました。