サマーグランプリ「第67回宝塚記念」が14日、阪神競馬場で行われ、昨年の覇者メイショウタバルが2番手から抜け出し、史上3頭目の連覇を達成した。勝利に導いた武豊（57）は当レース歴代最多の6勝目、安田記念に続く2週連続のVとなり、JRA・G1最年長勝利記録を57歳3カ月に再更新。ファン投票1位の1番人気クロワデュノールは首差2着に敗れた。G1初制覇を飾った思い出の舞台で完全復活を遂げた。横殴りの雨の中、大観衆で埋めつく