◇米女子ゴルフツアーダウ選手権最終日（2026年6月14日ミシガン州ミッドランドCC＝6301ヤード、パー70）ダブルス戦の最終ラウンドがフォアボール（各自のボールでプレーしていい方のスコアを採用）で行われ、4位から出た渋野日向子（27＝サントリー）＆勝みなみ（27＝明治安田）組は65で回り、7位から出て63で回った古江彩佳（25＝富士通）＆西村優菜（25＝スターツ）組と並び通算12アンダーで5位に入った。岩井明愛（