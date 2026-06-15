「カーリング・日本選手権」（１４日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）決勝が行われ、女子はＳＣ軽井沢クが北海道銀行に７−６で逆転勝ちし、２０２４年大会以来２年ぶりに優勝した。３０年フランス・アルプス五輪の代表を決める代表候補決定戦（２９年予定）の出場権も獲得。男子もＳＣ軽井沢クがロコ・ソラーレを６−５で下し、２年連続１２度目の優勝を果たした。アベックＶは大会初。ＳＣ軽井沢クが劇的勝利をつかんだ。最終エンドで