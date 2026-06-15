「陸上・日本選手権」（１４日、パロマ瑞穂スタジアム）今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われ、男子４００メートル障害決勝は、後藤大樹（１７）＝京都・洛南高２年＝が４８秒０９のＵ２０日本新記録を樹立して初優勝し、日本陸連が定める選考基準を満たしてアジア大会の代表入りを決めた。女子１５００メートル決勝は日本記録保持者の田中希実（豊田自動織機）が４分１１秒８０で７連覇し、代表入り。男子